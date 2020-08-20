مدرسة النور.. نائب المنيا يعلن إنشاء أول مدرسة للمكفوفين بسمالوط

أعلن النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، عن موافقة لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات، على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بمركز سمالوط.





وقال رشاد، إن مركز سمالوط التعداد السكاني له يتعدى المليون ومائة نسمه تقريبا، مع العلم أنه لايوجد مدارس قريبة للمكفوفين، حيث أن أقرب مدرسة تبعد على مسافة تزيد عن 80 كيلو ذهابا وإيابا مما يصعب علي أولياء الأمور الحاقهم بتلك المدارس مما يؤدي إلي ضياع فرصه التعليم ويصبحوا عالة علي المجتمع، موضحا أن العبره لهذه الفئة بالكيف وليس بالكم.





وأضاف النائب أن هذه المدرسة الجديدة تخدم مراكز شمال المنيا مثل سمالوط ومطاي وبنى مزار ومغاغة والعدوة، كما يمكن تخصيص قطعة أرض لها جنوب مركز سمالوط، بعد معاينة المكان وإعطائه صلاحية.



