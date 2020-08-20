AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مدرسة النور.. نائب المنيا يعلن إنشاء أول مدرسة للمكفوفين بسمالوط

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:02 ص
مدرسة مكفوفين
مدرسة مكفوفين
Advertisements
أحمد أيمن
أعلن النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، عن موافقة لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي رئيس لجنه الاقتراحات، على الاقتراح برغبة المقدم منه بشأن إنشاء مدرسة النور للمكفوفين بمركز سمالوط.

وقال رشاد، إن مركز سمالوط التعداد السكاني له يتعدى المليون ومائة نسمه تقريبا، مع العلم أنه لايوجد مدارس قريبة للمكفوفين، حيث أن أقرب مدرسة تبعد على مسافة تزيد عن 80 كيلو ذهابا وإيابا مما يصعب علي أولياء الأمور الحاقهم بتلك المدارس مما يؤدي إلي ضياع فرصه التعليم ويصبحوا عالة علي المجتمع، موضحا أن العبره لهذه الفئة بالكيف وليس بالكم.

وأضاف النائب أن هذه المدرسة الجديدة تخدم مراكز شمال المنيا مثل سمالوط ومطاي وبنى مزار ومغاغة والعدوة، كما يمكن تخصيص قطعة أرض لها جنوب مركز سمالوط، بعد معاينة المكان وإعطائه صلاحية.

وأشار إلى أن لجنة الإقتراحات وافقت علي الاقتراح بعد تخصيص الأرض المناسبة للمدرسة، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا والدكتور صفوت الجارح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا والمهندس محمد الشبراوي مسئول هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد سويد مسئول المكفوفين فى الوزارة وبعض مسئولي وزارة التخطيط والمالية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتراحات النواب توافق على توفير ماكينة صرف معاشات لمكاتب بريد سمالوط

"اقتراحات البرلمان" توافق على إطلاق اسم الشهيد محمد السايح على مدرسة بسوهاج

بمركز سمالوط.. اقتراحات النواب توافق على تجديد المدرسة الإعدادية بقرية السرارية

اقتراحات البرلمان توافق على إقامة مدرسة بكوم إشفين على مساحة 10 قراريط

مقترحات النواب توصي بإطلاق اسم الشهيد الطبيب "محمد السايح " على مدرسة بمراغة .. وتؤجل مقترح تشغيل الوحدة الصحية بوادي القمر 24 ساعة يوميًا للدراسة

مقترحات البرلمان توافق على إنشاء مستشفى للتأمين الصحي بسمالوط في المنيا

ترشيحاتنا

هالة زايد ضمن قائمة أكثر السيدات تأثيرا في أفريقيا عام 2020

قنبلة موقوتة بأحد موانئ الكويت تنذر بكارثة كبرى

سألجأ للقضاء.. هالة صدقي في أول تعقيب على قضية إنكار نسب أولادها

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

ميدو لخالد جلال: اللي نقلك الكلام فاشل والاعتراف بالخطأ مش عيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة