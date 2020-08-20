حياتنا فى خطر.. أهالى المعصرة بحلوان يشكون تهالك عمود إنارة يوشك على السقوط

أستغاث المواطن حسنى زكريا أبو موسى ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عمود الإنارة المتواجد أمام منزله فى حى المعصرة بمدينة حلوان مما ينذر بسقوطه وتعرض المارة لخطر الصعق الكهربائى.





ويقول فى رسالته : نطالب بضرورة فحص شركة كهرباء القاهرة لعمود الإنارة والعمل على صيانته أو استبداله قبل سقوطه وتعرض المارة للخطر .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



