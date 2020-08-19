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اقتصاد

البورصة تربح 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:00 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي بختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد تعطيل التداول غدا الخميس احتفالا برأس السنة الهجرية.


وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بنهاية تعاملات الأسبوع مستوى 616.9 مليار جنيه مقابل مستوى 607.6 مليار جنيه.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة،  وارتفع رأس المال السوقي للبورصة نحو 4.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 616.553 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11160 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1966 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13083 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 4277 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2571 نقطة.
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