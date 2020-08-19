التعليم العالي: أسعار الجامعات الأهلية في متناول الأسر المتوسطة.. والإعلان عنها قريبا.. فيديو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي، 100 منحة للطلاب أوائل الثانوية العامة، ، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في إنشاء الجامعات الأهلية، وجاري العمل على إدراج تخصصات مهمة للاستفادة وتأهيل خريج قادر على أن يلبي احتياجات الدولة.





وأضاف "عبد الغفار" ، عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ان البرامج الدراسية بالجامعات الأهلية الجديدة تضم حوالى 14 كلية في جامعة الجلالة وتضم اكثر 33 برنامجا دراسيا.

وأشار إلى أن أسعار الجامعات الأهلية الجديدة فى متناول الأسر المتوسطة، موضحا انه بالنسبة لكليات فرع جامعة الملك سلمان في مدينة الطور هناك كلية الهندسة و هندسة الطاقة وهندسة المياه و البيئة وكلية هندسة الحاسبات بكل التخصصات الحديثة بالاضافة إلى كلية العلوم وكلية الصناعات التكنولوجية.





واوضح انه سيتم اعلان كافة التفاصيل الخاصة بمصروفات الجامعة أو السكن او الانتقال وبرامج الدراسة قريبا جدا للتسهيل على الطلاب مؤكد أن الجامعات الأهلية تضاهى العالمية ومؤهلة من حيث البنية التحتية مؤكدا أن الدولة تستثمر فى بناء الإنسان المصرى من خلال تلك الجامعات .