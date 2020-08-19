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أخبار العالم

تحذير فرنسي للمتمردين: أفرجوا عن الرئيس المالي فورا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:51 م
الرئيس المالي إبراهيم
الرئيس المالي إبراهيم بوبكر
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محمد علي
تحدثت الخارجية الفرنسية عن الأوضاع في مالي بعد التمرد المسلح الذي وقع أمس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ودعت الخارجية الفرنسية للإفراج عن رئيس جمهورية مالي المحتجز من قبل المتمردين، دون ان يكون لديهم شروط.


وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الانقلاب داعيا إلى وقفه على الفور.


ووعد الجنود الماليون الذين أجبروا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة في وقت مبكر من يوم الأربعاء بتنظيم انتخابات جديدة بعد أن أدان المجتمع الدولي بسرعة استيلائهم على السلطة.


وفي بيان أذاعته قناة "أو آر تي إم" الرسمية، عرّف الجنود المتمردون الذين نظموا انقلاب الثلاثاء أنفسهم على أنهم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب بقيادة العقيد الميجور إسماعيل واجوي.


قال واجي: "معكم ، نحن  كواحد، يمكننا إعادة هذا البلد إلى عظمته السابقة"، معلنًا إغلاق الحدود وأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 9 مساءً حتى 5 صباحًا.


وأضاف: "نحن القوى الوطنية المجتمعة في اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وقبل التاريخ" ، متعهدا بالحفاظ على استقرار الدولة والخدمات العامة.


قوبل نبأ رحيل كيتا بالبهجة من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة في العاصمة باماكو ، والقلق من قبل  فرنسا ، وحلفاء آخرين ودول أجنبية.


حدد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا  الأربعاء لمناقشة الوضع المتطور في مالي ، ويوجد للأمم المتحدة قوة حفظ سلام قوامها 15600 جندي.


وقالت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا الإيكواس إنها سترسل وفدا رفيع المستوى "لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري".
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