تلافيا للزحام.. التموين تكشف سبب مد فترة صرف سلع فارق الخبز لنهاية الشهر

قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم مد فترة صرف سلع نقاط الخبز حتى نهاية الشهر الجاري.





وأضاف محمود يوسف في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" وزير التموين لاحظ زحاما على بقالين التموين لصرف سلع نقاط الخبز؛ فتقرر مد المدة لنهاية الشهر؛ كي يستطيع المواطن الحصول على حقه ".





وأوضح محمود يوسف: " عدد كبير من المواطنين يقومون بصرف سلع فارق نقاط الخبز من بقالين التموين ".





واستطرد:" كان هناك اجتماع مع شعبة المخابز و وزير التموين لتحديد تكلفة إنتاج الخبز وكانت بـ 213 جنيه وزادت التكلفة لـ 265 جنيه وذلك في صالح اصحاب المخابز ".



