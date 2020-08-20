أسلاك متهالكة و طرق غير ممهدة ووحدة صحية مغلقة..قرية نسيها المسئولون في سوهاج

اسم على مسمى إنها قرية الغابات الواقعة في حضن الجبل الغربي بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج ، والتي سقطت من حسابات المسئولين في المحافظة، فالقرية تفتقر إلى كل الخدمات، وعندما تم إدخال مشروع الصرف الصحي بها شعر الأهالي أنهم محط أنظار المسئولين، إلا أنه تم نسيان أهالي القرية مرة أخرى ليستمر العمل في المشروع منذ عام ٢٠٠٥ وحتى الآن.





حال أهالي القرية لم يتغير منذ عشرات السنين فالطرق تملئها الحفر والمطبات، وأسلاك الكهرباء تسقط على رؤوس الأهالي كل يوم، ومحولات الكهرباء لا تتحمل الأحمال، والوحدة الصحية مغلقة دائما وأن فتحت أبوابها فإنها لا تقدم أية خدمة للأهالي.





سنوات كثيرة انتظر فيها اهالي قرية الغابات الفرج، اهالى القرية البالغ عددهم ما يزيد عن 25 ألف نسمة، ينتظرون زيارة أي مسؤول إلي قريتهم، ليضعها في بؤرة الاهتمام.





قال محمد هاشم، موظف، ان قريته التابعة لمجلس قروى عرابة أبيدوس تعاني الإهمال الشديد فى كافة الخدمات من كهرباء ورصف طرق وصرف صحي وتعليم، لافتا إلى أن عدم تغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة، يهدد حياة السكان في كل يوم، بسبب سقوطها المتكرر.





مضيفا أن أعمدة الإنارة هي الأخرى، أصبحت قنابل موقوتة، بسبب حدوث ماس كهربائي ناتج عن ملامستها الأسلاك الكهربائية، والضحية هم الأطفال الذين يذهبون الى المدارس، المارين في الشوارع.





وطالب هاشم بسرعة تغيير الأسلاك العارية المتهالكة بأسلاك جديده معزولة، لافتا إلى أن أعمدة الإنارة والمحولات الكهربائية والأسلاك الهوائية أصابتها الشيخوخة وعفا عليها الزمن، مما يسبب ضعف التيار الكهربائي.





قال إبراهيم السيد، مدرس، أن قريته تعانى نقصا شديدا فى كافة الخدمات والمرافق، فالطرق غير ممهدة والحفر والمطبات في جميع الشوارع، لافتا إلى مشروع الصرف الصحي بقرية الغابات، تم البدء في تنفيذه منذ أكثر من 15 عاما، حيث بدأ العمل فى عام ٢٠٠٥ ولم يتم الانتهاء منه الآن.





وطالب السيد، المسئولين بإنهاء مشروع الصرف الصحى بالقرية، مؤكدا على أن منازل وبيوت القرية مازالت تعمل بنظام بيارات الصرف الصحي داخل المنازل، والتي أصبحت تهدد المبانى بالانهيار، بالإضافة إلي التلوث، والأمراض التي تصيب الأهالي بسببها.





وأكد السيد، ان الوحدة الصحية يوجد بها طبيب واحد فى فترة النهار وبعدها مغلقة بالسلاسل، وسط معاناة المرضى من أهل القرية، فالوحدة تنعدم بها الخدمات إلا التطعيمات وتنظيم الأسرة

اقرأ أيضا







