أخبار الزمالك.. الحصول على حكم حق رعاية عمر جابر من بيراميدز.. ومعسكر مغلق استعدادا للأهلي

















قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون دخول الفريق في معسكر مغلق يوم الجمعة المقبل استعدادا للقاء القمة أمام النادي الأهلي.

















شارك لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك في تقسيمة جماعية في نهاية مران اليوم والذي يقام حاليًا على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

















حصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بأحقية النادي في الحصول على نظير رعاية عمر جابر لاعب الفريق السابق.

















كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد عودة محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، أو إمكانية لحاقه بمباراة فريقه المقبلة أمام الأهلى ، فى المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز.



