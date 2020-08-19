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أخبار العالم

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 5.5 مليون إصابة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:49 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5.5 مليون إصابة. 

وذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألف وفاة. 

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات وعدد القتلى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم. 

وتعد ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس ونيويورك من بين الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بالوباء.

وأوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا،بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.
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