بوابة لإدمان التبغ.. أضرار الفيب مقارنة بالسجائر

هناك العديد من اضرار الفيب مقارنة بالسجائر، والتي قامت العديد من الدراسات بمناقشتها، وتتمثل في ان اضرار الفيب مقارنة بالسجائر انها تزيد الشراهة تجاه تدخين التبغ 5 مرات أكثر من مدخني السجائر فقط؛ وهو الأمر الذي يشكل خطرا وبوابة لـ إدمان السجائر.



اضرار الفيب مقارنة بالسجائر



ومن ابرز اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التسبب في مشاكل في الرئة والتنفس، مثل الربو، وغيرها من أمراض الرئة المزمنة، حيث ان تدخين الفيب يتسبب في عدد من الآثار الصحية الأخرى لـ اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التي تثير القلق، ومنها:



1- زيادة خطر الإصابة بالسرطان .