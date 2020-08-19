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مرأة

بوابة لإدمان التبغ.. أضرار الفيب مقارنة بالسجائر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:29 م
اضرار الفيب مقارنة
اضرار الفيب مقارنة بالسجائر
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آية التيجي

هناك العديد من اضرار الفيب مقارنة بالسجائر، والتي قامت العديد من الدراسات بمناقشتها، وتتمثل في ان اضرار الفيب مقارنة بالسجائر انها تزيد الشراهة تجاه تدخين التبغ 5 مرات أكثر من مدخني السجائر فقط؛ وهو الأمر الذي يشكل خطرا وبوابة لـ إدمان السجائر.

اضرار الفيب مقارنة بالسجائر

ومن ابرز اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التسبب في مشاكل في الرئة والتنفس، مثل الربو، وغيرها من أمراض الرئة المزمنة، حيث ان تدخين الفيب يتسبب في  عدد من الآثار الصحية الأخرى لـ اضرار الفيب مقارنة بالسجائر التي تثير القلق، ومنها:

1- زيادة خطر الإصابة بالسرطان .

2- تدخين المراهقين الفيب الإلكترونية تزيد من شراهتها تجاه تدخين السجائر وإدمانها .

3- التعرض في بعض الحالات بحدوث انفجارات وحرق بالسجائر الإلكترونية أثناء إعادة شحن الأجهزة ، بسبب البطاريات المعيبة .

4- التعرض العرضي للسوائل من الفيب الإلكترونية في تسمم حاد بالنيكوتين لدى الأطفال والبالغين .

5- تدخين الفيب  أثناء الحمل يمكن أن يؤذي الجنين  ويتسبب في حدوث التشوهات .

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