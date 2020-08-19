يعاني من 3 سنوات.. تدخلات تركيا في المنطقة وسياساتها الخارجية أثرت سلبا على اقتصادها.. تفاصيل

قال كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا مستمرة منذ 3 سنوات .





وأضاف كرم سعيد في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" فشلت كل الإجراءات التقليدية للتحايل على الأزمة الاقتصادية التركية".





وتابع كرم سعيد:" السياسة الخارجية التركية وتوجه تركيا نحو صراعات على الاقتصاد التركي. الإقليم انعكس سلبا





واكمل كرم سعيد:" هناك حالة استقطاب سياسي ونشاط سياسي في تركيا أثرت على أوضاع الاستقرار في تركيا مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية".





ولفت كرم سعيد:" 60 % من الاستثمارات الاجنية في تركيا استثمارات أوروبية وهناك توتر بين تركيا وأوروبا أدى إلى تراجع الاستثمارات".



