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توك شو

يعاني من 3 سنوات.. تدخلات تركيا في المنطقة وسياساتها الخارجية أثرت سلبا على اقتصادها.. تفاصيل

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:30 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال  كرم سعيد الباحث في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن  الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا مستمرة منذ 3 سنوات .

وأضاف كرم سعيد  في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :"  فشلت كل الإجراءات التقليدية  للتحايل على الأزمة الاقتصادية  التركية".

وتابع كرم سعيد:"  السياسة الخارجية التركية  وتوجه تركيا  نحو صراعات الإقليم انعكس سلبا على الاقتصاد التركي.

واكمل كرم سعيد:"  هناك حالة استقطاب سياسي ونشاط سياسي في تركيا أثرت على أوضاع الاستقرار في تركيا مما أدى إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية".

ولفت كرم سعيد:"  60 % من  الاستثمارات الاجنية في تركيا استثمارات أوروبية وهناك توتر بين تركيا وأوروبا أدى إلى تراجع الاستثمارات".

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