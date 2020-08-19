رفضوا دفن الدكتورة سونيا بسبب كورونا.. حبس 42 متهما من سنة إلى 10 سنوات

قضت الدائرة الخامسه ب محكمة جنايات المنصورة حكمها فى القضية رقم 1962 لسنة 2020 والمقيدة برقم 76 لسنة 2020 كلي أمن دولة طوارئ بحبس 42 شخصا من أهالي قرية البهو وشبرا البهو التابعين لمركز أجا بمحافظة الدقهلية لاتهامهم بالتجمهر ومنع دفن جثمان الدكتورة سونيا عبدالعظيم والتي وافتها المنية جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث صدرت الاحكام بين من عام الى 10 اعوام.









وتضمن الحكم حبس كل من إبراهيم محمد فتحي محمد، 41عاما عامل بمسجد ووالده محمد فتحي محمد حسن، 64 عاما خفير نظامي، لمدة 3 سنوات .









كما قضت المحكمه بالحبس عام لكل من محمد عبدالمنعم السيد على، 35 عاما مبيض محارة، وأحمد شحاتة إبراهيم المغربي، 25 عاما ، فلاح، ومصطفى أحمد الوكيل، 32عاما، فلاح، وإبراهيم السيدلاح،31 عاما، مبيض محارة، وإبراهيم شعبان فهيم جاد الحق، 32 عاما، عامل، وصابر محمد إبراهيم شحاتة، 85 عاما، موجه بالأزهر، محمد الرفاعي مجاهد المتولي، 58 عاما، عامل زراعي، وعبده بلال عبدالسميع، 19 عاما، عامل، محمد سعد صالح مجاهد، 32 عاما، عامل أشرف عبدالمنعم السيد، 30 عاما عامل، ومحمد المغربي إبراهيم المغربي، 42 عاما، عامل، محمد عبدالهادي السيد، 30 عاما ، مبيض محارة، باسم محمد محمد اسماعيل، 25 عاما، لحام كهرباء، ناجي رمضان السيع عبدالعزيز، 18 عاما، بائع فاكهة، وأحمد صلاح احمد الدسوقي، 29 عاما، عامل عادي، ومحمد جمعه السيد على، 19عاما فلاح، ومجاهد إبراهيم مجاهد، 68 عاما ، والسيد الغريب محمد، 21 عاما، جنات شحاتة إبراهيم المغربي، 35 عاما ربة منزل، وسمر شحاتة إبراهيم المغربي، 28 عاما، ربة منزل، عبير نبيل إبراهيم 40 عاما، ربة منزل، سعدية شحاتة على شحاتة، 49 عاما، ربة منزل.









كما قضت بحبس 17 متهما هاربا لمدة 10 سنوات مع مراقبه لمدة 5 سنوات وهم حامد حامد مرجان سيد أحمد،45 عاما ، سائق، ورئيسة محمد عبدالرحيم، 60 عاما،، عوض معوض حامد مرجان، 38 عاما، سائق، وإسلام حسني السيد متولي، 21 عاما ، وعبدالمحسن عمر عبدالمحسن، 19 عاما، دبلوم ، مدحت أحمد نجاح السيد، 20عاما دبلوم، أحمد نجاح أحمد، 48 عاما بائع فاكهة، إبراهيم السيد عبدالرحيم رمضان، 40 سنة، فلاح، وحكمت منصور السواح، 45 عاما ربة منزل، السيد السيد عبدالرحيم، 38 عاما فلاح، فتحية عبدالرحمن مصطفى شلبي،42 عاما، ، عبده السعيد محد ابوالحسين، 35 عاما سائق، ومحمد المتولي محمد ابوالحسين، 40 عاما، ، رامي مختار محمد الغريب، 32 عاما ، ومحمد فاضل حمدان، 33 عاما ، وإبراهيم الدسوقي إبراهيم، 25عاما السيد حسني متولي الجلب، 45 عاما، سائق، للمحاكمة بعد إتهامهم بالقيام بتكوين تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص جعل السلم العام في خطر بغرض منع دفن جثمان سونيا عبدالعظيم عارف عوض الله، وكانت النيابة قد وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات الخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء اعماهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم حجارة مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص وامرهم رجال السلطة بالتفرق فرفضوا الانصياع فضلا عن استخدام مكبرات الصوت بالمساجد للحث على التجمهر.









وامر المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية بقيد الأوراق برقم جناية امن دولة طوارئ وإحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة طوارئ بالمنصورة وفقا للقانون رقم 162 لسنة 1985 وقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بأن إعلان حالة الطوارئ وقرار رئس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 2020 والمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.









وكانت تحقيقات النيابة العامة التى اجراها المستشار محمد حفني، رئيس النيابة الكلية لجنوب المنصورة، أثبتت ان المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم أحمد محمد مصطفى السعيد الهنداوي، ومحمد مصطفى السعيد الهنداوي، وعمر صابر موسي زاهر، بقصد ترويعهم الحاق الأذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمهروا في مسيرات لقطع الطريق المؤدي إلى المقابر، واضرموا النيران بأكوام من القشش وإطارات السيارات بالطريق العام حاملين ادوات معدة للإعتداء على الاخص"حجارة"، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينه العامة وجعل السلم العام في خطر.







