البورصة ترتفع 2% في الأسبوع المنقضي

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء - ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي ، وزاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 97ر1 في المائة ليسجل مستوى 05ر11160 نقطة.





فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 59ر2 في المائة ليبلغ مستوى 88ر1692 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 09ر2 في المائة ليبلغ مستوى 86ر2571 نقطة.





وأشار إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 1ر7 مليار جنيه من خلال تداول 326ر2 مليار ورقة منفذة على 183 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 5ر12 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 523ر2 مليار ورقة منفذة على 223 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.



