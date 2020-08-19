تعديلات بسيطة تطرأ على سيارة kia rio

تتميز سيارات Rio الشهيرة التابعة لشركة كيا، بالعديد من الإمكانيات وتوفير سبل الرفاهية والراحة لمستقليها ومنحهم السلامة والأمان أكبر قدر من الإمكان، ولكن هناك بعض التعديلات التي طرأت علي تلك السيارة أبرزها تغيير شكل الهيكل





تمتعت سيارة Rio الجديدة بتصميم مختلف تمامًا عما سبق، حيث اعتمدت السيارة على إظهار بعض التعديلات في الهيكل.





وستصبح سيارة rio، عريضة وطويلة بمقدار 20ملم، وتعتمد السيارة على شكل المصابيح الأمامية، لتحصل المصابيح على حرف ممتد للأسفل شبيه بذلك الموجود في مصابيح سيارات K5 التي ظهرت العام الجاري، وعلى شرائط إضاءة تعمل بتقنيات LEd وسقف مزود بمروحة هوائية للانطلاق.





تتغير شكل مصابيح السيارة بقدر كبير وتتمتع باللون الأحمر على حقيبة الأمتعة وشكمان مثلث الشكل مطلي بالروم اللامع.





تتمتع سيارة ريو بارتفاع 160 مم، كما أنها مزودة بعجلات 15 أو 16 بوصة، مطلية بالكروم وتحتوي على وقود استهلاك بسعة 1.6 لتر، وعزم 123 حصانا، وناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات مختلفة.



