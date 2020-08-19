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توك شو

بالزيت المغلي.. ضابط شرطة مفصول يعذب خادمته بمساعدة زوجته.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:08 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال صبري عثمان رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والامومة، إن النائب العام أمر بحبس شابين قاما بالتنمر علي شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا لما ظهر في الفيديو المنتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي.


وأضاف صبري عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية, أن النيابة العامة وجهت تهمة تعريض حياة شاب من ذوي الاعاقة للخطر للشابين وجاري التحقيق معهما.


وأشار رئيس خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والامومة، إلى أن هناك مشروع قانون للتنمر مطروح أمام مجلس النواب لكي يتم اصداره، مشيرا إلي انه حتي الان لا يوجد قانون يعاقب على التنمر.


وتطرق صبري عثمان، خلال المكالمة إلى قضية تعذيب طفلة تعمل بأجر مادي بإحدي المنازل المملوكة لضابط شرطة مفصول من عمله بالاشتراك مع زوجته مغربية الجنسية.


وأشار إلي أن الطفلة تعرضت للتعذيب والضرب وتم سكب الزيت المغلي عليها واصيبت بحروق من الدرجات الثلاثة وهناك كدمات متفرقة بأنحاء جسمها، موضحا أنه جاري التحقيق مع المتهم من قبل النيابة العامة.

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