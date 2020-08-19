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رياضة

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ووادي دجلة في الدوري

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:26 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد
انتهى الشوط الأول بين فريق الإسماعيلي أمام وادى دجلة بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدورى العام .

وشهدت الدقيقة 34 من الشوط الأول إرسال حسام عرفات تمريرة عرضية من جهة اليمين مرت من أمام قدم أحمد شريف أمام المرمى بشكل غريب قبل أن يسيطر عليهاعليها دفاع الدراويش .

وفى الدقيقة 39 تشهد كرة خطيرة لفريق الإسماعيلي عن طريق توغل عبدالرحمن مجدي داخل منطقة الجزاء ولكن أحمد رمضان بيكهام شتت الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة لينقذ مرماه من هدف محقق .
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