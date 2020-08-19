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أخبار العالم

الخارجية الفرنسية تطالب بتنفيذ حكم محكمة الحريري كاملا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
طالبت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، بضرورة تنفيذ حكم المحكمة الخاصة بلبنان، وحادث مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بشكل كامل. 

ورحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإدانة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في (لاهاي) العضو في حزب الله سليم عياش في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية، أن "إدانة عياش؛ تسهم في تأكيد ما بات العالم يدركه أكثر فأكثر، وهو أن حزب الله وأعضاءه لا يدافعون عن لبنان كما يدعون؛ بل يشكلون منظمة إرهابية هدفها تنفيذ الأجندة الطائفية الخبيثة لإيران".

وأضاف البيان "أنه بالرغم من أن عياش لا يزال طليقًا إلا أن قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يؤكد أهمية إحقاق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب، وهو ما يعد إلزاميا لضمان الأمن والاستقرار والسيادة في لبنان".

يذكر أن المحكمة الدولية في (لاهاي) أدانت سليم عياش البالغ 56 عامًا بصفته شريكًا في ارتكاب عمل إرهابي باستخدام مادة متفجرة، وقتل رفيق الحريري عمدا، وقتل 21 شخصًا غيره، ومحاولة قتل 226 شخصًا، وهم الجرحى الذين أصيبوا في الانفجار المروع الذي وقع في 14 فبراير 2005.
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