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تكنولوجيا

وصلت قيمتها لـ 2 تريليون دولار..Apple الأولى فى التاريخ من الناحية السوقية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:24 م
بعدما وصلت قيمتها
بعدما وصلت قيمتها السوقية لـ 2 تريليون دولار
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قسم التكنولوجيا
هل تخيلت من قبل أن القيمة السوقية لشركة شهيرة قد تتخطي ميزانيات عشرات الدول؟، بالفعل هناك شركة أمريكية أصبحت الأعلى من ناحية القيمة السوقية في التاريخ، بعدما وصلت قيمتها السوقية لأكثر من 2 ترليون دولار أمريكي.

وعلى عكس المتوقع تمامًا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسهم شركة آبل صاحبة الآيفون بنسبة 60 %، ليصل سعر السهم الواحد لأكثر من 466 دولارًا.

والأكثر غرابة أن المستثمرين في بوصة وول ستريت يتوقعوا إنتشار آبل بصورة أكثر من ذلك بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا، والسبب لإرتفاع قيمة الأسهم هو ثقة المستثمرين فى قدرة آبل على تقليل اعتمادها على مبيعات آيفون فقط، والاعتماد على بدائل أخري.

كما وصلت قيمة آبل السوقية لأكثر من ترليون دولار في أغسطس 2018، و من ثم تخطت خاجز 1.17 ترليون دولار في نوفمبر 2019.

يذكر أن شركة آبل Apple، أعلنت أمس، عن إطلاق محطتي راديو جديدتين إلى خدمة الراديو العالمية التابعة لها Apple Music، في أكثر من 160 بلدا.

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