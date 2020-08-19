وصلت قيمتها لـ 2 تريليون دولار..Apple الأولى فى التاريخ من الناحية السوقية

هل تخيلت من قبل أن القيمة السوقية لشركة شهيرة قد تتخطي ميزانيات عشرات الدول؟، بالفعل هناك شركة أمريكية أصبحت الأعلى من ناحية القيمة السوقية في التاريخ، بعدما وصلت قيمتها السوقية لأكثر من 2 ترليون دولار أمريكي.





وعلى عكس المتوقع تمامًا بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ارتفعت أسهم شركة آبل صاحبة الآيفون بنسبة 60 %، ليصل سعر السهم الواحد لأكثر من 466 دولارًا.





والأكثر غرابة أن المستثمرين في بوصة وول ستريت يتوقعوا إنتشار آبل بصورة أكثر من ذلك بعد إنتهاء أزمة فيروس كورونا، والسبب لإرتفاع قيمة الأسهم هو ثقة المستثمرين فى قدرة آبل على تقليل اعتمادها على مبيعات آيفون فقط، والاعتماد على بدائل أخري.





كما وصلت قيمة آبل السوقية لأكثر من ترليون دولار في أغسطس 2018، و من ثم تخطت خاجز 1.17 ترليون دولار في نوفمبر 2019.



