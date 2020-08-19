AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطن يستغيث من تغيب طفل من منزله

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:23 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة المهدي
استغاث المواطن حازم صلاح في رسالة الى خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد تغيب طفل منذ فترة عن منزله.

وقال في استغاثته " كريم ناصر شعبان عنده عشر سنين متغيب من يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس ومن مركز ملوي بمحافظة المنيا ارجو من كل اللي يشوفه يتصل بينا وعنوان اهله الحلاجه بجوار مدرسة التجارة بنات".

للتواصل مع القارئ 01129678980
01110866059


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
Advertisements

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. إجراء تحليل pcr لجميع القادمين لمصر.. واستمرار غلق الشواطئ.. وفتح بعض المتنزهات

أسماء الفائزين وجولة الإعادة.. ننشر نتائج مقاعد الفردي بانتخابات الشيوخ

الأصل بيحن.. محمد سامي يفتخر بارتدائه الجلباب الصعيدي.. شاهد

أسماء نواب مجلس الشيوخ في عدد من محافظات الوجه البحري

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس

ظهور نادر لـ النمر الأسود في دولة عربية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود

بدون مكياج.. 10 صور آثارت الجدل لـ علا رشدي في عيد ميلادها.. شاهد

مصير السيارات المار عليها أكثر من 20 عاما من الإحلال| كريم نجار يوضح