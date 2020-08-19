مواطن يستغيث من تغيب طفل من منزله

استغاث المواطن حازم صلاح في رسالة الى خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد تغيب طفل منذ فترة عن منزله.





وقال في استغاثته " كريم ناصر شعبان عنده عشر سنين متغيب من يوم الثلاثاء الموافق 11 اغسطس ومن مركز ملوي بمحافظة المنيا ارجو من كل اللي يشوفه يتصل بينا وعنوان اهله الحلاجه بجوار مدرسة التجارة بنات".





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