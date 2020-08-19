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برلمان

شدى حيلك يا بلد أبو السعود جابت ولد.. هتافات أنصار مرشح مستقبل وطن بالفيوم بعد الفوز بعضوية الشيوخ.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقب أعلان  المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، و فوز المهندس عمرو نبيل أبو السعود

 بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن للمقعد الفردى قام انصاره وأهل قريته  بحمله على الأعناق  أحتفالا بفوزه وهتفوا  هتافات مدوية ( شدى حيلكي ابلد أبو السعود جابت ولد )

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وتوجه النائب عمرو ابو السعود الى قريته  أبو السعود التابعة لمركز الفيوم ، وسط أستقبال وزحام شديد من اهالى القرية والقرى المجاورة لتهنئته

 بالفوز .

وتم توزيع الشربات والمشروبات الباردة والساخنة والحلويات على المهنئين الذين توافدوا من جميع مراكز المحافظة لتهنئة العضو بالفوز

 بعضوية مجلس الشيوخ .

وتوجه النائب عمرو أبو السعود الفائز بعضوية مجلس الشيوخ بالشكره  الى جميع أهالى محافظة الفيوم ، على ثقتهم به و التصويت له فى الانتخابات التى اجريت يومى 11 و12 أغسطس الحالى .

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