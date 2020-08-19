شدى حيلك يا بلد أبو السعود جابت ولد.. هتافات أنصار مرشح مستقبل وطن بالفيوم بعد الفوز بعضوية الشيوخ.. صور

عقب أعلان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، و فوز المهندس عمرو نبيل أبو السعود

بعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن للمقعد الفردى قام انصاره وأهل قريته بحمله على الأعناق أحتفالا بفوزه وهتفوا هتافات مدوية ( شدى حيلكي ابلد أبو السعود جابت ولد )

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وتوجه النائب عمرو ابو السعود الى قريته أبو السعود التابعة لمركز الفيوم ، وسط أستقبال وزحام شديد من اهالى القرية والقرى المجاورة لتهنئته

بالفوز .

وتم توزيع الشربات والمشروبات الباردة والساخنة والحلويات على المهنئين الذين توافدوا من جميع مراكز المحافظة لتهنئة العضو بالفوز

بعضوية مجلس الشيوخ .

وتوجه النائب عمرو أبو السعود الفائز بعضوية مجلس الشيوخ بالشكره الى جميع أهالى محافظة الفيوم ، على ثقتهم به و التصويت له فى الانتخابات التى اجريت يومى 11 و12 أغسطس الحالى .