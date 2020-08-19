بعد حلوله رابعا بين أسرع لاعبي البريميرليج.. تريزيجيه يتألق في تدريبات أستون فيلا

نشر محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي مجموعة من الصور له من تدريباته مع فريقه؛ بعد انتهاء بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.









وعلق تريزيجيه على الصور: "استعد"؛ وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وجاءت بين " العالمي" و " ابننا اللي مشرفنا" و "بالتوفيق يا نجم" و"ربنا معاك يا نجم".









وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.









وتواجد لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه في القائمة في المركز الرابع بسرعة وصلت 23.26 ميل في الساعة.















