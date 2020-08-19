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رياضة

بعد حلوله رابعا بين أسرع لاعبي البريميرليج.. تريزيجيه يتألق في تدريبات أستون فيلا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:12 م
تريزيجيه
تريزيجيه
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مصطفى كرم
نشر محمود تريزيجيه لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي مجموعة من الصور له من تدريباته مع فريقه؛ بعد انتهاء بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.


وعلق تريزيجيه على الصور: "استعد"؛ وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، وجاءت بين " العالمي" و " ابننا اللي مشرفنا" و "بالتوفيق يا نجم" و"ربنا معاك يا نجم".


وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن قائمة بأسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي.


وتواجد لاعبنا المصري محمود حسن تريزيجيه في القائمة في المركز الرابع بسرعة وصلت 23.26 ميل في الساعة.




وقاد تريزيجيه فريقه أستون فيلا للبقاء في البريميرليج هذا الموسم بعد احتلالهم المركز السابع عشر.
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Getting ready⚽️

A post shared by Mahmoud Trezeguet Official (@mahmoudtrezeguet) on

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