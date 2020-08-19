تمهيدا لافتتاحها.. نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد الحضانات في الخارجة

أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لعدد من الحضانات بمدينة الخارجة، يرافقها محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، للتأكد من جاهزيتها وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، استعدادًا لافتتاحها تجريبيًا لاستقبال الأطفال بعد إغلاقها مع ظهور فيروس كورونا.





وشددت نائب المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية من قبل مديرية التضامن الاجتماعى والصحة لالتزام دور الحضانات بالإجراءات الاحترازية وتخفيض الأعداد بنسبة 50% من المتواجدين بالمكان، وتطبيق التباعد الاجتماعى بين الأطفال وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير على مدار اليوم حفاظًا على سلامة الأطفال، والتعامل الحاسم مع أى تقصير أو مخالفات من شأنها تعريض سلامة الأطفال للخطر.





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وفي ذات السياق قامت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع أعضاء لجنة المبادرة بالمحافظة، حيث استعرضت موقف المشروعات الجاري تنفيذها في سبعة قرى تشملها المرحلة الأولى من المبادرة لتحسين جودة المعيشة والخدمات بها، ووجهت بالبدء في تنفيذ المشروعات الإنتاجية بهذه القري لتوفير فرص عمل للشباب.





كما تم خلال الاجتماع، مناقشة الإعداد لبدء المرحلة الثانية من المبادرة التي تضم ٥ قرى على مستوى المحافظة بتكلفة 256 مليون جنيه، ووضع أولويات المشروعات التي سيتم تنفيذها وفقًا لاحتياجات القري بالتنسيق بين الجهات التنفيذية المختصة.