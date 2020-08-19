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أخبار العالم

سقطوا قتلى بقصف تركي.. حصيلة جديدة للضحايا بالعراق‎

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سقط  قتلى وجرحى بقصف تركي جديد، اليوم الأربعاء، على محافظة دهوك، شمال العراق ، حيث لقي مدنيين مصرعهم  وجرح أكثر من 6 آخرين.

ويأتي القصف الجديد رغم الغضب الحكومي والسياسي والشعبي العراقي؛ جراء الخروقات التركية لسيادة البلاد، مما دفع الخارجية العراقية إلى استدعاء سفير أنقرة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، لثلاث مرات.

وقامت طئرات حربية تركية بشن ضربات على ناحية كاني ماسي، التابعة لمحافظة دهوك.

و دفع القصف الأهالي الخائفة  إلى النزوح من منازلهم إلى المناطق القريبة منهم.

وأطلقت تركيا في يونيو الماضي عملية ”مخلب النمر“ العسكرية في كردستان العراق.

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