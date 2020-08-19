كرم جبر: 30 يونيو استردت مصر من جماعة أكثر قسوة من الاستعمار

هنأ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، المصريين على مرور 60 عاما على انطلاق اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو.





وقال جبر، في تصريحات للتليفزيون المصري، إنهه: مر"60 سنة على ماسبيرو، وصوت الراحل الرئيس جمال عبد الناصر أنطلق من هذا المكان قائلا ارفع رأسك يا أخي".





وأضاف رئيس المجلس الاعلي للإعلا م، أنه أعقب ذلك ثورة 30 يونيو المجيدة الشقيق الأصغر لثورة 23 يوليو،





وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن ثورة 23 يوليو استردت مصر الاستعمار، وثورة 30 يونيو استرد مصر من جماعة أخرى أكثر قسوة من أي استعمار مر على مصر.















