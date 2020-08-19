مواطن من طنطا يستغيث من تغيب شاب 25 عاما

استغاث المواطن ابراهيم مجدي في رسالة الى خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد من تغيب شاب عن منزله.





وقال في استغاثته" محمد احمد السعدي شاب عنده 25 سنة من طنطا متغيب من يوم الاثنين 17 اغسطس بلغ اهله انه رايح اسكندرية ومن بعدها التليفون اتقفل لحد دلوقتي ومحدش يعرف عنه حاجه وكان لابس قميص روز وبنطلون كحلي غامق اللي يشوفه يبلغنا".





وأوضح ان هذا هو رقم والده للتواصل معه 01224496138







