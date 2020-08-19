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بين الناس

مواطن من طنطا يستغيث من تغيب شاب 25 عاما

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:15 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
استغاث المواطن ابراهيم مجدي في رسالة الى خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد من تغيب شاب عن منزله.

وقال في استغاثته" محمد احمد السعدي شاب عنده 25 سنة من طنطا متغيب من يوم الاثنين 17 اغسطس بلغ اهله انه رايح اسكندرية ومن بعدها التليفون اتقفل لحد دلوقتي ومحدش يعرف عنه حاجه وكان لابس قميص روز وبنطلون كحلي غامق اللي يشوفه يبلغنا".

وأوضح ان هذا هو رقم والده للتواصل معه 01224496138


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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