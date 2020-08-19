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فن

هاشتاج #راس_السنة_الهجرية يتصدر تويتر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:13 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #راس_السنة_الهجرية. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏صلوا على من مر على هجرته ١٤٤٢ سنة.. رأس السنة الهجرية،، كل سنه وانتم طيبين" و "‏بمناسبة راس السنة الهجرية.
 
كل عام وانتم بخير وصحة وعافية وسعادة وفرح الله يجعلها سنة خير علي امة محمد صل الله عليه وسلم".

وقال أخرون "‏‎#رأس_السنة_الهجرية 
كل عام والامة الإسلامية بخير اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يارب العالمين" و" ‏كل عام وحضراتكم جميعًا بخير وصحة وسعادة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية 1442...
اللهم احفظ مصر من كل شر وسوء ".


واضاف اخرون" ‏كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية علي الامة العربية والإسلامية أجمعين يعود عليك باليمن والبركات يا رب ارزقنا بالخير كلنا نصلي علي سيدنا محمد صلاه الله عليه وسلام وعليه أفصل الصلاة و سلام " و" ‏مع أول أيام العام الهجري الجديد :اللهم عامًا دون ذنب ، دون حزن ، دون فراق ، دون حرمان ، دون كسرة ، دون فشل ، دون شماتة ، دون صدمة#رأس_السنة_الهجرية ".

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