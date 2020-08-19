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محافظات

"تضامن الغربية" تتكفل بعلاج الطفلة أمنية ضحية التعذيب فى الجيزة| شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:46 م
صدى البلد
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احمد علي
اعلن فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية اليوم عن توجهه الي مستشفى طنطا الجامعي والتواصل مع شقيقة  الطفلة أمنية إبراهيم ضحية التعذيب ، التي  أشارت إلى أن أبويها منفصلان، وهى تعمل بأحد المنازل بالجيزة، وأن مَن تعمل لديهم مارسوا عليها أشكالًا كبيرة من العنف الجسدي والتعذيب والحرق. 



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وتبين  من اقوال شقيقة المصابة أن الطفلة "أمنية "  من سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ،وأمها تزوجت من رجل اخر متعدد الزوجات وقامت بٱرسال أمنية للعمل بمنزل بالجيزة منذ خمسة أشهر وأنهم لم يروا اختهم منذ ذلك التاريخ حتى عودتها بهذه الحالة .



وقام الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بالتواصل مع الدكتور حسن التطاوي، مدير مستشفيات جامعة طنطا، وأفاد قبول الحالة، وتم استقبالها وحجزها بقسم الحروق والتجميل وعمل جميع ما يلزم طبيًا ، وجار اتخاذ كل الإجراءات الاجتماعية مع الطفلة.


ووجهت وكيل وزارة التضامن بالغربية بتوفير كافة الاحتياجات العلاجية والنقدية والعينية للطفلة طول فترة إقامتها وحتى مغادرتها الي محافظة كفر الشيخ .
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