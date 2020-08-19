بعد عودته.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد..فيديو

قدمت غادة نور الدين والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور الشكر إلى المسئولين لجهودهم الكبيرة في عودته.









وكشفت نور الدين عن تفاصيل العثور على ابنها التائه في المترو قائلة.. "ابني نزل عشان يشترى شيبسى وخد منى فلوس واخته طلعت وكنت واقفة جنب السوبر ماركت وملقيتوش وانتظرت ان يخرج ولكنه لم يخرج".









وتابعت والدة الطفل التائه أن أصحاب ابنها أكدوا أنهم شاهدوا ياسين ابنها من خلال احد الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي .













وأشارت نور الدين إلى ان ابنها قطع تذكرة للمترو واستمر به إلى أن وصل محطة العتبة وشاهده مهندس بمحطة المترو وهو يبكي قائلا:"انا عايز ماما".







