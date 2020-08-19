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حرب قادمة.. أحمد موسى: لا يوجد سلام مقبل فى ليبيا قريبًا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:13 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد سلام قادم فى ليبيا قريبًا، موضحًا ان المنطقة الغربية فى ليبيا تحت إمرة الحاكم العسكري التركي فى طرابلس.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن المشهد اليوم يؤكد أن هناك حربا، وعمليات عسكرية.


ولفت أحمد موسى إلى أن الوضع اليوم مختلف وتركيا تتحرك فى طريق آخر، و الرئيس التركي يقوم بأشياء غريبة أن، قطر هى من ستقوم بتمويل ما يتم فى ليبيا، وقطر ستدفع أجور المرتزقة فى ليبيا.



وأشار إلى أن، تركيا وقطر تريدان احتلال ليبيا، ودويلة قطر تمول صفقات الأسلحة التركية للميليشيات الإرهابية فى ليبيا.


وانفعل موسى على الهواء قائلا " ليس من أحفاد عمر المختار من يجلس مع الإرهابيين، ووزير الدفاع قطر يتجول فى أرض ليبيا".


وأكد أحمد موسى، إن وزيري دفاع قطر وتركيا كانا في طرابلس لمقابلة السراج وميليشياته و "قطر تمول مجموعات إرهابية في ليبيا، وهي مجلس شورى بنغازي، ومجلس شورى درنة وأجدابيا وسرت، وقوات درع ليبيا، ومؤسسة الأندلس للأعمال الخيرية، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، ولواء الصمود.. وغيرها". 


وكشف أن "قطر أرسلت وزير دفاعها إلى ليبيا، ويتم إنشاء منظمات وقواعد عسكرية لها هدف محدد في غرب ليبيا""هناك اتفاق تعاون ثلاثي بين تركيا والسراج وقطر، وكشفت تقارير أوروبية عن المؤامرة التركية في ليبيا".


وأوضح، هناك تقرير أوروبي، يقول إن وجود تركيا في ليبيا للسيطرة على الثروات النفطية في ليبيا، وهناك مخطط عائلي بامتياز وأسند أردوغان المهمة إلى أقرب حلفائه وهو زوج ابنته، مضيفا "أنه تم التنازل عن 16 مليار دولار من مقدرات الشعب الليبي لأردوغان وكانت ودائع نقدية ليبية في تركيا".


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