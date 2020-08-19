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محافظات

مستقبل وطن بـ كفرالشيخ يدعم مرشحيه فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:38 م
الهيئة الوطنية لانتخابات
الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ
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محمود زيدان
أصدر حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر، أمين التنظيم بيانًا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء اليوم الأربعاء التى أسفرت عن فوز  اللواء حسن البحيرى بعضوية المجلس، ووصول أشرف ممدوح عبدالونيس وعلى العجواني (فردي) لجولة الإعادة.

وأعرب الحزب فى بيانه عن ثقته الكاملة فى أهالى محافظة كفر الشيخ وأعضاء الحزب بالمحافظة لتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمرشحي الحزب خلال جولة الإعادة حتى تحقيق النصر بإذن الله.

يذكر أن أمانة الحزب بكفرالشيخ قد قدمت الشكر لأهالى المحافظة وأعضاء الحزب لجهودهم خلال المرحلة الأولى للانتخابات والتى أسفرت عن فوز مرشح والاعادة لمرشحين بما يعنى أن الفرصة مازالت سانحة لفوز مرشحى الحزب الثلاثة بعد اجتياز جولة الإعادة.

كما قدمت الأمانة الشكر لرجال القضاء الذين أشرفوا على الجولة الأولى من الانتخابات ورجال الأمن الذين شاركوا فى تأمين العملية الانتخابية.

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