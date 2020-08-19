أحمد موسى: السيطرة على الوطن الأزرق هدف أردوغان من دخول ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي أردوغان يريد السيطرة على الوطن الأزرق، وهو يقصد مساحة تصل لـ مليون وربع كيلو، منها جزر يونانية و بحر مرمرة و بحر إيجة و مساحات من البحر المتوسط.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان لديه أحلام و أطماع ، و يريد الهيمنة على جزر اليونان.





ولفت أحمد موسى إلى أن أردوغان منذ 2006 أى من 14 عاما وهو يريد السيطرة على هذه المناطق.



