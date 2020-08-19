أحمد موسى: السيطرة على الوطن الأزرق هدف أردوغان من دخول ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الديكتاتور التركي أردوغان يريد السيطرة على الوطن الأزرق، وهو يقصد مساحة تصل لـ مليون وربع كيلو، منها جزر يونانية و بحر مرمرة و بحر إيجة و مساحات من البحر المتوسط.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن أردوغان لديه أحلام و أطماع ، و يريد الهيمنة على جزر اليونان.
ولفت أحمد موسى إلى أن أردوغان منذ 2006 أى من 14 عاما وهو يريد السيطرة على هذه المناطق.
وأكد أحمد موسى أن تدخل الرئيس التركي فى ليبيا من أجل تركيا، وليس من أجل مستقبل ليبيا كما كان يضحك به على الجميع.
وتابع موسى: لا يوجد سلام قادم فى ليبيا قريبًا، موضحًا ان المنطقة الغربية فى ليبيا تحت إمرة الحاكم العسكري التركي فى طرابلس و المشهد اليوم يؤكد أن هناك حربا، وعمليات عسكرية.
ولفت أحمد موسى إلى أن الوضع اليوم مختلف وتركيا تتحرك فى طريق أخر، و الرئيس التركي يقوم بأشياء غريبة وقطر هى من ستقوم بتمويل ما يتم فى ليبا، وقطر ستدفع أجور المرتزقة فى ليبيا.
وأشار إلى أن، تركيا وقطر تريدان احتلال ليبيا، ودويلة قطر تمول صفقات الأسلحة التركية للميليشيات الإرهابية فى ليبيا.
وانفعل موسى على الهواء قائلا " ليس من أحفاد عمر المختار من يجلس مع الإرهابيين، ووزير دفاع قطر يتجول فى أرض ليبيا".