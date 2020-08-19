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أصل الحكاية

من البداية حتى النهاية.. محطات من تاريخ المتصفح الأشهر "إنترنت إكسبلورر"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:31 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت عملاق التكنولوجيا "مايكروسوفت" عن استعدادها لوقف استخدام متصفح "انترنت اكسبلورر" بشكل كامل وتوقف انتاج إصدارات جديدة من التصفح.


وقالت الشركة عبر موقعها الرسمي: "إيقاف الدعم للمتصفح الشهير سيبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنه سيستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" بما فيها مايكروسوفت أوفيس، حتى تتوقف عملية الدعم بشكل نهائي يوم 17 أغسطس عام 2021.


وذكرت مايكروسوفت في بيانها أسباب توقفها عن استخدام ودعم متصفح اكسبلورر قائلة: "لم يعد يلبِي معايير الويب الحديثة، ففي السابق، كانت بيئة الإنترنت أقل تعقيدًا بكثير مما هي عليه اليوم"، لافتة إلى أن مايكروسوفت تخطط لإيقاف دعم نسختها القديمة "مايكروسوفت إيدج" بداية شهر مارس المقبل 2021. 


خلال السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن المتصفح الأشهر عالميا "انترنت اكسبلورر".


دشن المتصفح أول مرة في عام 1994 من قبل توماس رياردون.


انطلق المتصفح وأصبح صالحا لاستخدام الجمهور في عام 1995 كجزء من إصدار OEM الأساسية لنظام تشغيل ويندوز 95.


تم إنتاج 11 إصدارا للمتصفح انترنت اكسبلورر منذ انطلاقه. 


تم تطويره ليصلح لاستخدام أنظمة التشغيل المختلفة والتي تضم "كماك أو.إس إكس، وماك أو.إسو سولاريس، وإتش بي-يو إكس".


عيوب المتصفح الأشهر
بطء في سرعة التصفح للمواقع الإلكترونية، إذ لم يعد يلبي متطلبات التطور التكنولوجي الذي تشهده الساحة العالمية، كما أنه لم يكن ذا أدوات في شريط المهام تلبي كافة الاحتياجات، هذا بالاضافة إلى عدم قدرته في بعض الأحيان على قراءة والتعرف على محتويات عدد من المواقع الإلكترونية.
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