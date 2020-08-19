بعد واقعة محمود متولى.. استشارى عظام يكشف سبب كثرة إصابات اللاعبين.. فيديو

قال الدكتور مجدي الباز استشاري العظام ورئيس الفريق الطبي لنادي الاسماعيلي سابقا ، إن الإصابات الكثيرة في النادي الاهلي عليها الكثير من علامات الاستفهام لأنها لم تكن تحدث قبل ذلك .
وأضاف مجدي الباز خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى ، أن هناك عدة أسباب تساعد في حدوث الاصابة منها الحمل التدريبي العالي او القليل عدم جاهزية الحالة العضلية للاعب مؤكدا ان ارض الملعب تشارك في حدوث الاصابات .
وأوضح مجدي الباز ، أن هناك ملاعب غير مناسبة للتدريب مؤكدا ان الحالة العضلية للاعب عليها عامل مهم خصوصا هذا يؤدي الإصابات المتكررة والتي تؤدي إلى إصابة الرباط الصليبي .
وتابع : ان العنف المفرط من الآخرين يؤدي الى الاصابات مؤكدا ان الطبيب يؤدي مهام عمله بعد حدوث الإصابة وليس قبل الاصابة وما يتردد ان طبيب الفريق هو السبب في الإصابات غير صحيح .
واستكمل : أن أخذ اللاعب حقنة مخدرة لاخفاء الالم حتى يقوم بلعب مباراة خطأ لان هذا يؤدي إلى تفاقم الاصابة .