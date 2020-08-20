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برلمان

قيادي بـ الشعب الجمهوري: سندعم مرشحينا بجولة الإعادة حتى الفوز

الخميس 20/أغسطس/2020 - 05:02 ص
انتخابات
انتخابات
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حسن رضوان
قال الدكتور أحمد عبدالماجد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب فاز بـ 15 مقعدا في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى.

وأضاف أن الحزب دفع بسبعة مرشحين على المقاعد الفردية فاز منها 5 مرشحين، ودخول اثنين من المرشحين جولة الإعادة في محافظتي قنا والقليوبية، مؤكدا أن الحزب سيدعم مرشحيه في جولة الإعادة بكافة أشكال الدعم حتى يكون الفوز حليفهم.

وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب حصل على 10 مقاعد ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر" ، موجها الشكر لكل الناخبين الذين شاركوا في الجولة الأولى من الانتخابات، مطالبهم بضرورة المشاركة في جولة الإعادة لممارسة حقهم الدستوري.
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