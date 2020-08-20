قيادي بـ الشعب الجمهوري: سندعم مرشحينا بجولة الإعادة حتى الفوز

قال الدكتور أحمد عبدالماجد، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب فاز بـ 15 مقعدا في انتخابات مجلس الشيوخ من الجولة الأولى.





وأضاف أن الحزب دفع بسبعة مرشحين على المقاعد الفردية فاز منها 5 مرشحين، ودخول اثنين من المرشحين جولة الإعادة في محافظتي قنا والقليوبية ، مؤكدا أن الحزب سيدعم مرشحيه في جولة الإعادة بكافة أشكال الدعم حتى يكون الفوز حليفهم.



