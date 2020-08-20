نائب الشيوخ بالبحر الأحمر: سأبذل قصارى جهدي لتلبية مصالح المواطنين

وجه محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، الشكر والتقدير لأهالي المحافظة الذين أصروا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، متجاهلين دعوات الجماعات الإرهابية، والضرب بأكاذيبهم عرض الحائط ليساهموا في بناء مصر الحديثة، من خلال بناء المؤسسات الديمقراطية.





وأكد "الدابي"، عقب إعلان فوزة في انتخابات مجلس الشيوخ، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين، والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحتهم.



