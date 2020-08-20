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برلمان

نائب الشيوخ بالبحر الأحمر: سأبذل قصارى جهدي لتلبية مصالح المواطنين

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:02 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
وجه محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، الشكر والتقدير لأهالي المحافظة الذين أصروا على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، متجاهلين دعوات الجماعات الإرهابية، والضرب بأكاذيبهم عرض الحائط ليساهموا في بناء مصر الحديثة، من خلال بناء المؤسسات الديمقراطية.

وأكد "الدابي"، عقب إعلان فوزة في انتخابات مجلس الشيوخ، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين، والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحتهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعاون والانسجام سيكون شعار المرحلة المقبلة، لأنهما أساس نجاح أي فريق عمل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود سفينة الوطن كربان ماهر، وبفضل سياساته الحكيمة، باتت مصر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الاستقرار واللحاق بركب الدول المتقدمة.
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