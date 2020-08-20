مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: اجتماع الرئيس السيسي مع قائد الجيش الثاني للتأكيد على الكفاءة والاستعداد القتالي

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن اجتماع الرئيس السيسي مع قائد الجيش الثاني الميداني جاء للتأكيد على أهمية الجاهزية للقوات المسلحة في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي .





وأضاف محمد زكي الألفي في مداخلة هاتفية بقناة " اكسترا نيوز"، :" القوات المسلحة تمكنت من القضاء على العناصر الإرهابية في سيناء وذلك يظهر في انحصار كبير للعمليات الإرهابية ".





وتابع محمد ذكي الالفي: " تم التأكيد على الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي وكافة الاتجاهات الاستراتيجية".





واكمل محمد زكي الألفي: " الرئيس السيسي تابع كافة أعمال التنمية التي تم تنفيذها في سيناء".



