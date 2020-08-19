من فرح قديم.. الأمن يضبط صاحبة فيديو الرقص معلقة من شعرها

تداولت مواقع التواصل الإجتماعى مقطع فيديو لفتاة تؤدى فقرة إستعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهى معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح " خيمة " .





وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها (تعمل بالفرقة الإستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها المقيم بمحافظة الدقهلية- وعمرها 19 سنه – ومقيمة بكفرالشيخ).





وبإستدعائها قررت أنها مدربة على هذه الإستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات ،





و اقر جدها أنها تعمل معه منذ عدة سنوات وأنها معتادة على القيام بتلك الإستعراضات فى الأفراح ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذى تم تداوله مصور بأحد الأفراح بكفرالشيخ منذ عام تقريبًا ، وأنهما لا يحملان تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







