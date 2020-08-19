محمد زويل يكشف تفاصيل أولى تجاربه السينمائية

كشف الفنان الشاب محمد زويل عن مشاركته في فيلم بلالين، والمقرر البدء في تصويره منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو من بطولة الفنان باسم سمرة والفنانة كندة علوش.





وتدور أحداث فيلم بلالين، حول طبيعة العلاقات بين الأسرة المصرية، وقت الحظر في زمن الكورونا، وتأثير الحظر على كل أسرة مصرية في إطار كوميدى لايت وكيفية الوقاية والاحتياطات اللازمة من انتشار فيروس كورونا.





ويبدأ أبطال العمل تصوير المشاهد الأولى من الفيلم منتصف شهر سبتمبر المقبل، وتجمع المشاهد الأولى بين كل من باسم سمرة وكندة علوش، كما تم التعاقد بشكل رسمي مع سوسن بدر وأحمد كمال ومحمد سلام وعلا رشدى وآخرون من النجوم.



