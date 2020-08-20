حي على الصلاة تصدح في بيوت الرحمن.. عودة صلاة الجمعة 28 أغسطس بعد توقفها 4 أشهر.. التباعد وارتداء الكمامة أبرز ضوابطها.. والخطبة 10 دقائق فقط.. وغلق المسجد حال المخالفة

وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أول بشائر مبادرة "الأمل حياة"

الأوقاف: لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي









عادت صلاة الجمعة بعد توقفها أكثر من 4 أشهر في المساجد بسبب فيروس كورونا، حيث حددت وزارة الأوقاف يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، أول صلاة جمعة بعدد من الضوابط والإجراءات الجديدة.









وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت أمس، الأربعاء، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠.













أولًا: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلية الشخصية، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.









ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.









ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.









رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.









خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.









وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "الأمل حياة"، أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين، مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل.









وقال جمعة إن الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا، وقد قالوا: "اشتدي أزمة تنفرجي، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر، ولا يغلب عسر يسرين، ولا شدة فرجين".





وأضاف: "قلنا: تفاءلوا بالخير تجدوه، وقد تفاءلنا كثيرا بقدوم العام الهجري الجديد، ولَم يخب ظننا في الله عز وجل، فلم تمض ساعات على إطلاق المبادرة حتى كان قرار لجنة إدارة أزمة كورونا أول بشائرها، والخير قادم ومتتابع بإذن الله تعالى".



