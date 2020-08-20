AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

حي على الصلاة تصدح في بيوت الرحمن.. عودة صلاة الجمعة 28 أغسطس بعد توقفها 4 أشهر.. التباعد وارتداء الكمامة أبرز ضوابطها.. والخطبة 10 دقائق فقط.. وغلق المسجد حال المخالفة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:30 ص
عودة صلاة الجمعة
عودة صلاة الجمعة بالمساجد
Advertisements
محمود ضاحي
  • وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أول بشائر مبادرة "الأمل حياة"
  •  الأوقاف: لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي


عادت صلاة الجمعة بعد توقفها أكثر من 4 أشهر في المساجد بسبب فيروس كورونا، حيث حددت وزارة الأوقاف يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس، أول صلاة جمعة بعدد من الضوابط والإجراءات الجديدة.


وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت أمس، الأربعاء، الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداء من يوم الجمعة ٢٨ / ٨ / ٢٠٢٠.


وأوضحت الوزارة أن ضوابط عودة صلاة الجمعة هي:

 أولًا: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلية الشخصية، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق، وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.


ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.


ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية تضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.


رابعًا: في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة في المسجد الذي تحدث فيه المخالفة مرة أخرى.


خامسًا: لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.


وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة "الأمل حياة"، أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى بث روح الأمل، ومواجهة جماعات الإحباط والتيئيس، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة، وانطلاقا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين، وليس تخريبها باسم الدين، مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل وعلى التوكل لا التواكل.


وقال جمعة إن الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفير، والتيسير لا التعسير، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله، لا على اليأس أو الإياس من روح الله، فنفس المؤمن لا تجزع، لأن أمله في الله كبير، وثقته فيه غير محدودة، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا، وقد قالوا: "اشتدي أزمة تنفرجي، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر، ولا يغلب عسر يسرين، ولا شدة فرجين".
 

وأضاف: "قلنا: تفاءلوا بالخير تجدوه، وقد تفاءلنا كثيرا بقدوم العام الهجري الجديد، ولَم يخب ظننا في الله عز وجل، فلم تمض ساعات على إطلاق المبادرة حتى كان قرار لجنة إدارة أزمة كورونا أول بشائرها، والخير قادم ومتتابع بإذن الله تعالى". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من السبت.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

وزير الأوقاف يصل إدارة غرفة عمليات الديوان العام لمتابعة إجراءات فتح المساجد فجر غدٍ

حي على الفلاح تصدح في المساجد وانتهاء أذان النوازل.. إقامة الصلوات الخمس من فجر اليوم.. الأوقاف تعلن ضوابط الصلاة.. تؤكد ضرورة ارتداء الكمامة واصطحاب سجادة شخصية.. والتباعد بين الصفوف

صحة البرلمان تطالب بتطبيق ضوابط الصلوات الخمس على الجمعة

نواب يطالبون بعودة صلاة الجمعة فى المساجد..ويؤكدون:لابد من التباعد الاجتماعي بين المصلين وارتداء الكمامات..وبرلمانى يقترح أن تكون مدة الخطبة 15 دقيقة

بموجب 5 ضوابط.. الأوقاف: عودة صلاة الجمعة إلى المساجد الكبرى 28 أغسطس

ترشيحاتنا

علامات مبكرة.. أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

الأرصاد: استمرار الطقس الحار الرطب بالمحافظات غدا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

وكيل أعمال إماراتي: عقوبة فيفا أوقفت عروضا خليجية لرحيل كهربا عن الأهلي

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

مرتضى منصور: الأهلي مش بعبع ولم نهزم إلا عقب مقابلة الخطيب للحارس السابق الشناوي

AdvertisementS

الأهلي يفقد أبرز عناصره أمام الزمالك والفريق الأبيض في موقف صعب.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الخميس 20-8-2020

أخبار الفن| محمد رشاد بعد انفصاله عن مي حلمي : الحكاية مينفعش تتحكي.. أول تعليق من هالة صدقي على قضية إنكار نسب أولادها

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع

الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد: تذكرنا بإخلاص النبي في بناء الوطن

خاتم سليمان.. مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من استكمال لقاء الأهلي في هذه الحالة

مقطعة في أكياس.. وفاة مأساوية لطفلة بعد تعذيبها واغتصابها

أخبار الرياضة..قلق في الأهلي بسبب رحيل فايلر لـ بيراميدز..موعد وملعب نهائي دوري أبطال أوروبا..بشرى سارة من مرتضى منصور

الحقوا جددوا عقودهم.. سيف زاهر: بيراميدز يسعى للتعاقد مع 4 من نجوم الأهلي.. فيديو

دعاء السنة الهجرية الجديدة 1442 مكتوب ومستجاب

بعد شائعة الانفصال عن حسن الرداد.. أول تعليق من إيمي سمير غانم بعد ظهورها في «تؤام روحي»

هدف في الأهلي شرط رحيل مصطفى محمد.. مرتضى منصور لـ طارق محمد ومحمود علاء: عايزين تعدلوا عقودكم تعالوا المكتب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

أسعار هيونداي 2020 فى مصر

كاش مايوه ليلى علوي وفستان هنا الزاهد.. أبرز الإطلالات إثارة للجدل خلال الأسبوع