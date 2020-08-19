AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قد يقضي على حظوظ ترامب بـ انتخابات نوفمبر.. قانون جديد مرتقب في الولايات المتحدة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:40 م
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي عن تشريع جديد، سيغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الديمقرطيون إن التشريع سيلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير، ويقضي بالتعامل مع بطاقات الانتخاب عبر البريد في يوم واحد.

وسيمنع التشريع خدمة البريد من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة التي كانت سارية في الأول من يناير  2020.

 ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع يوم السبت.

وسيوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار.

وكانت خدمة البريد قد أبلغت عن خسائر تقدر بعشرات المليارات خلال العقد الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل ينتصر ترامب للمسلمين بفرض عقوبات على الصين؟.. تفاصيل

رغم معارضة ترامب.. النواب الأمريكي يمرر قانون إصلاح الشرطة

بسبب صفقة إس 400 الروسية.. أمريكا تعاقب تركيا

أوباما يهاجم ترامب بعد تشكيكه في آلية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقبلة

غشاش.. المطربة تايلور سويفت تفتح النار على ترامب وتتهمه بالتزوير

يخدعنا .. تايلور سويفت تهاجم دونالد ترامب فى تغريدة شديدة اللهجة

ترشيحاتنا

إعلامية تكشف عن حقيقة الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز.. فيديو

بسبب سقطة عصام العريان.. استقالة إيهاب الطاهر من أمانة الأطباء

بالاسماء .. نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ فى المقاعد الفردية بالقاهرة.. فيديو

التعليم العالي: أسعار الجامعات الأهلية في متناول الأسر المتوسطة.. والإعلان عنها قريبا.. فيديو

شاهد.. الطريقة الجديدة لوقوف المصلين في صلاة الجمعة

بعد عودته.. والدة الطفل التائه بمحطة عدلي منصور توجه الشكر لموقع صدى البلد..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بين الحب وخفة الدم.. أجمل 5 صور جمعت علا رشدي بزوجها أحمد داوود