قد يقضي على حظوظ ترامب بـ انتخابات نوفمبر.. قانون جديد مرتقب في الولايات المتحدة

أعلن نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي عن تشريع جديد، سيغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وقال الديمقرطيون إن التشريع سيلغي أي تغييرات في سياسات الخدمات البريدية تتسبب في حدوث تأخير، ويقضي بالتعامل مع بطاقات الانتخاب عبر البريد في يوم واحد.





وسيمنع التشريع خدمة البريد من تنفيذ السياسات التي تغير مستويات الخدمة التي كانت سارية في الأول من يناير 2020.





ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على التشريع يوم السبت.





وسيوفر مشروع القانون للخدمة البريدية دفعة نقدية جديدة بقيمة 25 مليار دولار.



