عميد آداب عين شمس: برشورات لطلاب الثانوية العامة لتسهيل ملء الرغبات





قال مصطفى مرتضى عميد كلية الاداب جامعة عين شمس إنه طبقًا وتنفيذًا لقرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات تكون بداية المرحلة الأولى لأعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة يوم السبت 22 من شهر اغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء 26 من الشهر نفسه.













اقرأ أيضا :













وأضاف مرتضى انه تم لتلك المرحلة من خلال تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية وتبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليهم مع توفير التباعد الاجتماعى حرصًا على سلامة الجميع كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الارشادات للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.









اقرأ أيضا :









وأكد مصطفى مرتضى عميد الكلية بأن إدارة الكلية تستعد لإستقبال الطلاب وتوفير كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حرصًا منها على سلامتهم ، كما قامت الكلية بعمل الترتيبات الخاصة للطلاب من ذوى الهمم حرصًا على راحتهم وراحة أولياء الأمور.













كما أشار إلى وضع بعض التعليمات والارشادات من بنرات و برشورات توزع على الطلاب تسهيلًا في عملية ملء الرغبات وتوفيرًا للوقت والجهد ، وتكون عملية تسجيل الرغبات للطلاب بشكل مجاني تمامًا ، كما انه يوجد عدد كاف من الموظفين المدربين لتلبية احتياجات الطلاب أثناء كتابة الرغبات.







