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شادي محمد يوضح أسباب كثرة إصابات لاعبي النادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:36 م
شادي محمد
شادي محمد
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إبراهيم القادري
قال شادي محمد لاعب النادي الاهلي الاسبق، ان الاصابات الكثيرة في النادي الأهلي متوقعة جدا وهذا لأن فيروس كورونا جعل اللاعبين يأخذون إجازة 4 شهور وهذا لأول مرة يحدث في العالم .

وأضاف شادي محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى، ان هناك فرق علي مستوى العالم بها اصابات وهناك فرق وصلت بها الاصابات الى 10 اصابات.

وأوضح شادي محمد ، ان تدريب شهر ونصف فقط  بعد ايقاف الفريق 4 شهور غير كافي وبالتالي هذا طبيعي ان نصل الى هذا العدد من الاصابات .

وتابع : أن النادي الأهلي من الأندية السوبر لديه جهاز طبي علي أعلى مستوى وهناك غرف بداخل النادي للعلاج السريع إضافة إلى وجود دكتور تأهيل متخصص.

واكمل: أن الاصابة العضلية بعيدة ان ارادة اللاعب وعن إرادة الفريق الطبي المتواجد مؤكدا أنه ليس هناك لاعب في العالم جلس 4 شهور في منزله.

واشار الي ان زيادة الإصابات يكون جزءا منها بسبب التخطيط وكنا نشتكي من هذا في جيلنا واكد ان الملاعب لها دور كبير في سبب الإصابة لافتا الى ان لعيبة النادي الاهلي ليست محسودة ولكنها محسودة لأنها تكسب الكثير من البطولات .

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