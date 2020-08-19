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أخبار البلد

هل يشمل تحليل “pcr” للمصريين القادمين من الخارج ؟.. مصدر يجب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
اكدت مصادر حكومية ان قرار تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم على جميع القادمين من الخارج، بما فيهم المصريون القادمون من الخارج وليس الأجانب فقط .

واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على صحة القادمين الى مصر والمصريين ، حيث تشير عدد من التقارير ان هناك تزايدا في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في بعض الدول.

وكان قد عُقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الوضع الراهن في مصر، لافتًا إلى أن الجميع لاحظ انخفاض أعداد الإصابات والوفيات على مدار الأسبوعين الماضيين، إلا أن الزملاء في المجموعة الطبية أكدوا على أننا لم نخرج بعد من الأزمة، وبالتالي لابد من التشديد على جميع المواطنين ضرورة الاستمرار في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتبعة.
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