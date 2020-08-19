هل يشمل تحليل “pcr” للمصريين القادمين من الخارج ؟.. مصدر يجب

اكدت مصادر حكومية ان قرار تطبيق الاختبار الخاص بالقادمين PCR اعتبارا من يوم 1 سبتمبر سيتم على جميع القادمين من الخارج، بما فيهم المصريون القادمون من الخارج وليس الأجانب فقط .





واضافت المصادر في تصريحات خاصة ان هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على صحة القادمين الى مصر والمصريين ، حيث تشير عدد من التقارير ان هناك تزايدا في أعداد الاصابات بفيروس كورونا في بعض الدول.





وكان قد عُقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.



