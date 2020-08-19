راية التسلل تحرم بايرن ميونخ من الهدف الثالث في شباك ليون

وسجل جنابري هدف التقدم بعد مرور 18 دقيقة، بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء ليون ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.



