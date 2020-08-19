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رياضة

راية التسلل تحرم بايرن ميونخ من الهدف الثالث في شباك ليون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حرمت راية التسلل فريق بايرن ميونخ من هدف ثالث في شباك ليون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتم إلغاء الهدف بداعي التسلل على فيليبي كوتينيو، مع الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وسجل جنابري هدف التقدم بعد مرور 18 دقيقة، بعدما مر بشكل رائع في اتجاه منطقة جزاء ليون ثم سدد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى  يمين المرمى.

ونجح البافاري في تسجيل الهدف الثاني عبر  جنابري  أيضا ، بعدما  فشل دفاع ليون في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل إلى جنابري الخالياا لمن لرقابة فسجلها بنجاح في الشباك.

وكان فريق ليون حقق مفاجأة بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي ويسعي لتحقيق الصعود لأول مرة في تاريخه. 

علي جانب اخر توحش فريق بايرن ميونخ بعدما حقق بطولة الدوري والكأس ونجح في التأهل الي نصف نهائي المسابقة بعد إقصاء مذل ومهين لفريق برشلونة بنتيجة ثمانية اهداف مقابل هدفين فقط. 


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