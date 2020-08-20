دراسة: إضافة قشر السوداني إلى شوكولاتة الحليب يجعلها أكثر صحة

أفادت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في كلية الزراعة الأمريكية، بأن إضافة قشر الفول السوداني إلى شوكولاتة الحليب يمكن أن يجعلها أكثر صحة، ويجعلها مفيدة بشكل أكبر.
ووجد الباحثون، أن نفايات الطعام المعاد تدويرها، مثل: قشور الفول السوداني وأوراق القهوة وأوراق الشاي، يمكن استخدامها لزيادة فوائد شوكولاتة الحليب، وجعلها غنية بـ الفوائد الصحية المضادة للأكسدة مثل الشوكولاتة الداكنة.
وأضاف الباحثون، أنه لا تحتوي شوكولاتة الحليب المستخدمة في بعض الوجبات الخفيفة الحلوة المفضلة في العالم على الجزيئات المعروفة باسم المركبات الفينولية، وهي نفسها المركبات التي تجعل الشوكولاتة الداكنة أكثر مرارة ، ولكنها تجعلها أكثر صحة.
وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الجمع ما بين الطعم اللذيذ ومضادات الأكسدة، يمكن أن تجعل من شوكولاتة الحليب وجبة مفيدة وشهية ايضا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقالت الدكتورة ليزا دين المؤلفة المشاركة في الدراسة من وزارة الزراعة الأمريكية، أنه يمكن خلط قشر الفول السوداني أوراق القهوة وأوراق الشاي بشكولاتة الحليب لنجعلها غنية بمركبات الفينول ومضادات الأكسدة وأقل في الدهون والسكر، لتكون بنفس فوائد الشوكولاتة الداكنة ولكن بطعم احلى.
وتتمتع الشوكولاته الداكنة الصحية بأنها غنية بمركبات الفينول ومضادة الأكسدة وهو ما يعطيها المرارة، إلى جانب ان لديها نسبة أقل من الدهون والسكر مقارنة بشوكولاتة الحليب.