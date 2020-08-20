أستاذ علوم سياسية: انتخابات الشيوخ ظهرت بشكل تنظيمي ناجح.. فيديو

أكدت الدكتور نهى أبو بكر، استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية ، أن نسبة المشاركة في مجلس الشورى سابقا ، كانت غير مُرضية، نظرا لتخوف الناس من المشاركة في هذا الوقت.





وأضافت أبو بكر ، خلال مداخلة لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc ، أن نسبة المشاركة خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، وصلت إلى 14% ، مشيرة إلى أن هناك نسبة كبيرة من الاصوات الباطلة خلال الإنتخابات.





وتابعت استاذ العلوم السياسية ، أن ورقة الإنتخابات ظهرت بحجم كبير؛ مما ادى إلى حدوث حالة من اللغط لدى المواطنين ، ولم يكن لديهم وعي كافي بالمرشحين ، متوقعة أنه ستكون هناك أصوات باطلة.





وأشارت أبو بكر ، إلى أن المواطنين لم يكونوا يعرفون من ينتخبون، متمنية أن يتم التسهيل على المواطنين خلال الإنتخابات القادمة.





وقالت استاذ العلوم السياسية إن الإنتخابات تمت بشكل تنظيمي ناجح بنسبة كبيرة من خلال إرشادات وعلامات الوقوف وهو ظهر بشكل مميز.