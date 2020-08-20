التعليم: تظلمات الثانوية العامة هدفها منح كل طالب حقه بلجان تتسم بالخبرة

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، أن الهدف الأساسي من تظلمات الثانوية العامة 2020 هو حصول كل طالب على حقة كاملًا .
وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أن منظومة تظلمات الثانوية العامة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية ، ومن خلال لجان تتسم بالخبرة في أعمال التقدير.
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وأضاف حجازي ، أن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين ، لا يقل تأمينًا عما كان يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.
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وأوضح أنه حتى الآن تم تعديل الدرجات في (2070) كراسة بمختلف المواد بما يتراوح بين (نصف درجة) إلى 6 درجات، وتم إعلام الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني لنتائج التظلمات، كما تم إرسال خطوط الطلاب إلى مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات لتعديل النتائج.
وتابع: "أنه جاري استكمال أعمال فحص كراسات الطلاب المتضررين من نتائجهم ، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن نتائج ذلك الفحص، وسيتم الإعلان عن إجمالي عدد المتقدمين بتظلمات، وإجمالى عدد المستفيدين من تظلمهم بعد الإنتهاء من جميع التظلمات".