التعليم: تظلمات الثانوية العامة هدفها منح كل طالب حقه بلجان تتسم بالخبرة

أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم ، أن الهدف الأساسي من تظلمات الثانوية العامة 2020 هو حصول كل طالب على حقة كاملًا .





وقال نائب وزير التربية والتعليم ، أن منظومة تظلمات الثانوية العامة تتسم بالسرية المطلقة لضمان الحيادية ، ومن خلال لجان تتسم بالخبرة في أعمال التقدير.





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وأضاف حجازي ، أن خط سير صور الكراسات الامتحانية للطلاب المتضررين ، لا يقل تأمينًا عما كان يتم داخل لجان النظام والمراقبة أثناء عملية التصحيح.





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