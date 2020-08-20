حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 20 -8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس 13-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
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برج الحمل
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة يطالبك أن تنتبه اليوم لسلامتك، ولا تدع حماسك يجعلك مندفعا.
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تسيطر على انفعالاتك وأن تتعامل بحكمة مع المشاكل.
برج الثور
عاطفيا: القمر بمنزل الحب يمنحك وقتا رائعا للحب ويمدك بطاقة عاطفية تجعلك مهتما ومتفهما وتقدم ما بوسعك لإسعاد من تحب.
مهنيا واجتماعيا: من اليوم عطارد في منزلك الخامس ويمنحك ذلك قدرة على الإقناع والإنجاز.
برج الجوزاء
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. حاول أن تتجنب حدوث سوء تفاهم مع من تحب أو مع أحد الأقارب كي لا يتعكر صفو مزاجك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم غير قادر على تحمل أمور كنت تتحملها سابقا وعليك أن تبذل مجهودا مضاعفا لتحافظ على تماسكك.
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في برجك تمنحك سحرا وحضورا أخاذا وتدعم علاقتك بمن تحب وبمن حولك وقد تتلقى دعوة.. فلا تتردد في تلبيتها.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثالث يمدك بالقدرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الوضع.
برج الأسد
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك بالحذر في خطواتك وقراراتك وفي البيع والشراء واهتم بتقييم إمكانياتك.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك نشاطا وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لصالحك بشرط أن تتأنى في أقوالك.
برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تتألق بحديث بليغ وحضور رائع.
عاطفيا: القمر في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية وتفرض شخصيتك على الجنس الآخر.
برج الميزان
عاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك أن تنظم جهودك وتنتبه لصحتك، ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء، وأن تعمل في سرية وكتمان.
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمنحك يوما مناسبا للخروج والانطلاق مع الأصدقاء والأحباب وقد تقضي أوقاتا موفقة معهم.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط، عطارد في منزل المشروعات يمنحك سرعة بديهة وقد يوفر لك فرص حقيقية.
برج القوس
مهنيا: القمر في مربع برجك وعليك أن تكون مستعدا اليوم للعمل بدقة وللإنجاز بمثالية وابتعد عمن يريد إحباطك.
عاطفيا واجتماعيا: تنافر القمر ونبتون يدفعك للتسرع في الإعلان عن غضبك.. حاول أن تكون مرنا ويقظا.
برج الجدي
عائليا وعاطفيا: رغم الضغوط، الوضع الفلكي يساعدك اليوم على التعبير عن مشاعر إيجابية.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ مما يجعل هذه الفترة مثالية لاتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.
برج الدلو
اجتماعيا وعاطفيا: الشمس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بمشاعر قلق ويجب أن تحافظ على هدوئك النفسي وكن كتوما.
مهنيا وماليا: تنافر القمر ونبتون في منزلي المال يطالبك أن تتجنب المغامرة والمخاطرة ولتكن حذرا في خطواتك وحساباتك.
برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك يصيبك بالعصبية والتوتر سريعا.. سيطر على أعصابك ولا تنتظر من الآخرين أن يكون لهم نفس أولوياتك.
عاطفيا: الوضع الفلكي دقيق وتشغلك ألغاز تحيرك، لكن ينصحك الفلك بتجنب القسوة في حواراتك مع شركاء الحياة.