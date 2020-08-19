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مستشار بأكاديمية ناصر: السيسي لا يضع حجر أساس المشروعات ويقوم بالافتتاح فورا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:59 م
أردوغان
أردوغان
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البهي عمرو
قال اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكري، إن اجتماع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع  قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة" يؤكد أنه سيتم إجراء عمل هندسي واستراتيجي كبير على مستوي الدولة وأن الجيش الثانى سيؤمن العمل الهندسي الكبير.

وأضاف، نصر سالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن قناة السويس من أهم المشروعات الاستثمارية فى الشرق الأوسط.

ولفت نصر سالم إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمشروعات تنموية كثيرة، ولذلك يكون هناك تأمين، 

وكشف أن السيسي لا يضع حجر الأساس للمشروعات ولكن يقوم بالافتتاح على الفور.

وأوضح نصر سالم أنه،سيكون هناك عمل استراتيجي كبير فى الاتجاه الشمالى الشرقى، مشيرا إلى أن، القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أى عمل عدائي ضد الدولة المصرية، وهى على أعلى مستوى من الجاهزية لصد أى اعتداء ضد الوطن.

وتابع: " مشروع تكتيكي عبارة عن تدريب على حرب حقيقية، والهدف من المشروع التكتيكي لتحقيق الواقعية فى التدريب وتقييم مستوى العناصر المشاركة بالمشروع.

وتحدث عن تواجد وزيري دفاع قطر وتركيا في طرابلس لمقابلة السراج وميليشياته، مؤكدًا أن هذا من الممكن أن يكون تجهيز لشئ، وأن هناك هدفا سياسيا لميليشيات أردوغان فى ليبيا لتنفيذ مخططاته الإرهابية ومايقوم به أردوغان فى ليبيا شو إعلامي، ولكنه لن يفعل شيئا.

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