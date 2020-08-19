72 مليونا يستفيدون من دعمه| التموين: تخفيض وزن الرغيف لن يؤثر على جودته

قال محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هناك 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز









وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" تم تخفيض وزن رغيف الخبز لضمان الجودة والحفاظ على التنافسية ".









وأشار محمد دايرة إلى أن " تخفيض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودة ومواصفات رغيف الخبز ".









واكمل محمد دايرة:" أصحاب المخابز كانوا يعانون من ارتفاع تكلفة الخبز وعدم توفير مردود اقتصادي خاص بهم وتم وضع شروط مراقبة صارمة من مديريات التموين من أجل ضمان انتاج الخبز بـ الأوزان المحددة".







