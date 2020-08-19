72 مليونا يستفيدون من دعمه| التموين: تخفيض وزن الرغيف لن يؤثر على جودته

قال محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن هناك 72 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، :" تم تخفيض وزن رغيف الخبز لضمان الجودة والحفاظ على التنافسية ".
وأشار محمد دايرة إلى أن " تخفيض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على جودة ومواصفات رغيف الخبز ".
واكمل محمد دايرة:" أصحاب المخابز كانوا يعانون من ارتفاع تكلفة الخبز وعدم توفير مردود اقتصادي خاص بهم وتم وضع شروط مراقبة صارمة من مديريات التموين من أجل ضمان انتاج الخبز بـ الأوزان المحددة".
ولفت محمد دايرة:" تم ضبط الإيقاع في منظومة الخبز، وهناك رقابة 24 ساعة على المخابز لضمان الالتزام بالأوزان المحددة فصاحب المخبز حصل على حقه وغير مسموح له بالتلاعب في وزن الخبز ".